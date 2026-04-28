هشام حنفي: جماهير الأهلي “زعلانة بشكل غير طبيعي”.. والإدارة في صدمة

كشف هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن حالة من الغضب والحزن الشديدين داخل أروقة القلعة الحمراء عقب الخسارة أمام نادي بيراميدز بثلاثية نظيفه في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن جماهير الفريق كانت “زعلانة بشكل غير طبيعي”، في ظل الأداء والنتيجة.

وقال حنفي، خلال ظهوره ضيفًا على برنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن مجلس إدارة النادي الأهلي كان في حالة صدمة بعد المباراة، نتيجة تراجع المستوى وعدم تحقيق النتيجة المنتظرة.

وتحدث نجم الأهلي السابق عن مستوى حراسة المرمى، مشيرًا إلى أن مصطفى شوبير حارس جيد ويمتلك إمكانيات مميزة، لكنه شعر بأنه افتقد للثقة في نفسه مع بداية اللقاء، وهو ما أثر على أدائه.

وفي سياق متصل، أشاد حنفي بمستوى طاهر محمد طاهر، مؤكدًا أنه اللاعب الوحيد داخل صفوف الأهلي الذي ظهر بروح قتالية واضحة، وتميز بالإصرار والعزيمة طوال المباراة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يحتاج إلى استعادة الثقة سريعًا، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة من الجماهير، ورغبة الجميع في تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.