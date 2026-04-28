سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مخلل الطماطم في المنزل

يعتبر مخلل الطماطم من أشهر أنواع المخللات التي تضيف نكهة مميزة على المائدة، ويمكن تحضيره بسهولة بمكونات بسيطة وخطوات سريعة.

المكونات:

1 كيلو طماطم صغيرة (متماسكة وغير طرية)

4 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب خل أبيض

ماء مغلي حسب الحاجة

فلفل حار (اختياري)

أعشاب (شبت أو كزبرة حسب الرغبة)

طريقة التحضير:

تُغسل الطماطم جيدًا وتُجفف، ثم تُحدث فيها شقوق خفيفة أو تُترك كاملة حسب الرغبة.

يُخلط الملح والسكر والخل مع الماء المغلي ويُقلب جيدًا حتى يذوب تمامًا.

يُوضع الثوم والفلفل الحار والأعشاب في برطمان زجاجي نظيف ومعقم.

تُرص الطماطم داخل البرطمان بإحكام.

يُصب محلول التخليل فوق الطماطم حتى يغطيها بالكامل.

يُغلق البرطمان جيدًا ويُترك في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 إلى 5 أيام حتى يتم التخمير.

بعد ذلك يُحفظ في الثلاجة ويكون جاهزًا للتقديم.

نصائح لنجاح المخلل:

استخدام طماطم صلبة يمنع ذوبانها أثناء التخليل.

يجب أن تكون جميع الأدوات نظيفة ومعقمة.

كلما طالت مدة التخمير في الثلاجة، أصبح الطعم أقوى وألذ.

وبذلك تحصلين على مخلل طماطم لذيذ بنكهة منزلية مميزة يناسب جميع الأكلات.