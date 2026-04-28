قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال
مسئولة سابقة في إدارة بايدن: نتنياهو ارتكب إبادة جماعية في غزة
صور.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي قبل افتتاحها رسميًا
كل ما تريد معرفته عن بي إم دبليو X4 الرياضية الجديدة
محسن صالح يطالب بثورة داخل الأهلي: بيع النجوم والتحقيق في الصفقات
أحمد حسن ينتقد صفقات الأهلي: أسماء بلا تأثير.. وكانت نقمة على الفريق
توماس ألين.. النابغة الذي حاول قتل ترامب و تبرع لمنافسته هاريس
أحمد غانم سلطان: الأهلي هياخد الدوري «في الجنة»
انخفاض سعر الدولار اليوم بالبنوك.. كم سجل في البنك المركزي؟
شبورة كثيفة ونشاط الرياح.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من القاهرة حتى الصعيد
ياسر ريان: الأهلي لن يفكر مرة أخرى في ضم أي لاعب من الزمالك
ياسر ريان: النوايا داخل الأهلي مش صافية.. واللاعبون يتحملون الخسارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل مخلل الطماطم في المنزل

الطماطم المخللة
ريهام قدري

يعتبر مخلل الطماطم من أشهر أنواع المخللات التي تضيف نكهة مميزة على المائدة، ويمكن تحضيره بسهولة بمكونات بسيطة وخطوات سريعة.
المكونات:
1 كيلو طماطم صغيرة (متماسكة وغير طرية)
4 فصوص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة كبيرة سكر
1 كوب خل أبيض
ماء مغلي حسب الحاجة
فلفل حار (اختياري)
أعشاب (شبت أو كزبرة حسب الرغبة)
طريقة التحضير:
تُغسل الطماطم جيدًا وتُجفف، ثم تُحدث فيها شقوق خفيفة أو تُترك كاملة حسب الرغبة.
يُخلط الملح والسكر والخل مع الماء المغلي ويُقلب جيدًا حتى يذوب تمامًا.
يُوضع الثوم والفلفل الحار والأعشاب في برطمان زجاجي نظيف ومعقم.
تُرص الطماطم داخل البرطمان بإحكام.
يُصب محلول التخليل فوق الطماطم حتى يغطيها بالكامل.
يُغلق البرطمان جيدًا ويُترك في درجة حرارة الغرفة لمدة 3 إلى 5 أيام حتى يتم التخمير.
بعد ذلك يُحفظ في الثلاجة ويكون جاهزًا للتقديم.
نصائح لنجاح المخلل:
استخدام طماطم صلبة يمنع ذوبانها أثناء التخليل.
يجب أن تكون جميع الأدوات نظيفة ومعقمة.
كلما طالت مدة التخمير في الثلاجة، أصبح الطعم أقوى وألذ.

وبذلك تحصلين على مخلل طماطم لذيذ بنكهة منزلية مميزة يناسب جميع الأكلات.

