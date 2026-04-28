طه جبريل

محافظات

اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإطلاق النار على أب ونجله في باسوس بالقناطر

إبراهيم الهواري

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على أب ونجله باستخدام أسلحة نارية وذخائر بمنطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا بواقعة التعدي على طفل باسوس ووالده.


وتعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.  
 

وفي وقت سابق، قرر المستشار محمد الجندي المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية بمحافظة القليوبية، إحالة قضية اتهام 7 أشخاص باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والتلويح بالعنف والشروع في قتل شخص ونجله، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "طفل باسوس" بالقناطر الخيرية، لمحكمة استئناف طنطا، لإدراجها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.
 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 809 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، والمعروفة إعلاميا بالتعدي على "طفل باسوس ووالده"، بسبب خلافات عائلية بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن النيابة وجهت للمتهمين وعددهم 7 تهم الشروع في قتل أحمد مرسي، ونجله الصغير محمد أحمد مرسي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية "فرد خرطوش وبندقية خرطوش" وذخائر.
وجاءت أسماء المتهمين من واقع أمر الإحالة كالتالي: "أدهم ع أ"، و"عبد الرحمن ع ع"، و"يوسف ن ز"، و"معتز ي ز"، هارب، و"عبد الشافي أ ع"، و"شريف أ أ"، و"رفعت ع أ"، وجميعهم محبوسين عدا المتهم الرابع هارب، حيث تضمنت التهم أيضا التسبب في إحداث عاهة مستديمة للطفل المجني عليه ووالده، والإخلال بالنظام العام من خلال إطلاق أعيرة نارية وسط المناطق السكنية وتعريض حياة قاطنيها للخطر مستخدمين بذلك الأسلحة النارية أنفة البيان.
وكانت نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء بعنف على شخص ونجله الصغير في أحد شوارع محافظة القليوبية، مما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة وإثارة حالة من الذعر بين المارة.
 

وبالفحص الأمني الدقيق، تبين أن الواقعة بدأت بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من إحدى المستشفيات، يفيد باستقبال "مالك مصنع سلك" ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين بـ "رش خرطوش" وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على كواليس الواقعة.
وبسؤال المجني عليه الأول، اتهم "خال زوجته" المقيم بدائرة المركز، بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أبنائه، موضحًا أن الهجوم جاء نتيجة خلافات أسرية محتدمة بينهم. وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها حتى تمكنت من تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم، وتبين أنهم 4 أشخاص من أقارب الزوجة.
بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات الأسرية المشار إليها، كما أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في الجريمة، حيث تم ضبط "بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر المختص، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

لهيب وسط الزرع.. حريق يلتهم ماكينة ري ونخيل بطما في سوهاج

بيطري الغربية: تحصين 266 ألف و554 من رؤوس الماشية ضد الحمي القلاعية

محافظ الغربية يُكثّف الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات تموينية

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان

صادم.. سيارة شيفروليه عمرها 56 عامًا تتفوق على تسلا سايبرتراك في السرعة

مشروب صباحي شائع بيهدد الكلى .. أطباء يحذرون

علامات في جسمك بتقولك عندك نقص فيتامين خطير .. تجاهلها كارثة

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

