طب بيطري قناة السويس تقود أسبوعًا بيئيًا متكاملًا… معارض إنتاجية وملتقى توظيف

الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، حزمة متكاملة من الفعاليات ضمن الأسبوع البيئي، عكست رؤية الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة وربط التعليم بسوق العمل.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والتنموي الذي تضطلع به جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، وبإشراف الدكتورة دينا محمد أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، و بإشراف تنفيذي الدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد شهدت لفعاليات تنظيم معرض منتجات الكلية رقم (3) من الألبان ومنتجاتها واللحوم ومصنعاتها، إلى جانب افتتاح المعرض رقم (43) للحرف اليدوية والتراثية، حيث لاقت المعارض إقبالًا متزايدًا من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، فضلًا عن المجتمعين الداخلي والخارجي، في تأكيد على نجاحها في تحقيق أهدافها المجتمعية والتنموية.

وحظيت الفعاليات بإشادة واسعة من ممثلي شركات الأدوية والتحصينات واللقاحات، ومعامل طبية وعيادات بيطرية، حيث جسدت هذه المشاركة تكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية.

في سياق متصل، نظمت وحدة خدمة المجتمع بالتعاون مع وحدة متابعة الخريجين ملتقى توظيف الخريجين، بحضور الدكتورة رانيا حلمي وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة أمينة دسوقي وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور إيهاب هلال نقيب الأطباء البيطريين ببورسعيد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجي وطلاب الكلية.

وتضمن الملتقى عرضًا لفرص التدريب والتوظيف التي قدمتها الشركات والمؤسسات المشاركة، كما قامت إدارة الكلية بتكريم المشاركين  تقديرًا لجهودهم، إلى جانب تكريم القائمين على المزرعة التعليمية وأعضاء وحدة خدمة المجتمع.

وضمن فعاليات اليوم ذاته، تم تنظيم دورة تدريبية متخصصة بعنوان «سلامة الأغذية، الهاسب، والآيزو 22000»، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين ببورسعيد وبدعم من شركتي فودينا وأطياب، حيث حاضر فيها الدكتور علي معوض أحمد أستاذ ورئيس قسم صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء بالكلية والمدرب المعتمد، بحضور الدكتورة نشوة إسماعيل مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالإسماعيلية.

وتناولت الدورة أهمية الغذاء للإنسان، وخواص جودة اللحوم والدواجن، وأسس سلامة الأغذية، إلى جانب التعريف بميكروبيولوجيا الأغذية وطرق التلوث والتسمم الغذائي، وسط مشاركة فعالة من طلاب وخريجي الكلية وممثلي الشركات.

وتعكس هذه الفعاليات المتنوعة حرص كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس على تفعيل دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال تقديم مبادرات تجمع بين التوعية والإنتاج والتدريب والتوظيف، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
