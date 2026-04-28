وصول أسرة ميدو لمحكمة الطفل بالأميرية لحضور جلسة محاكمته ابنه في حيازة مخدرات

وصلت، أسرة أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك منتخب مصر السابق، لمقر محكمة الطفل بالأميرية، لـ حضور أولي جلسات محاكمة ابنه في تهمة حيازة مواد مخدرة بالتجمع.

تفاصيل القضية



كانت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، قد قررت إحالة نجل ميدو لاعب الزمالك السابق في اتهامه بحيازة المخدرات لمحكمة الطفل.



وسبق أن قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس نجل أحمد حسام ميدو، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل سيارته، ووجهت له النيابة العامة عدة اتهامات لنجل اللاعب أحمد حسام ميدو، وهي: قيادة سيارة بدون رخصة، حيازة مواد مخدرة، إتلاف ممتلكات عامة، مقاومة السلطات.

القصة الكاملة نرصدها في السطور التالية حيث تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، نتائج تحاليل المخدرات لابن اللاعب السابق لنادي الزمالك ونجم منتخب مصر الأسبق، أحمد حسام ميدو.



واعترف ابن أحمد حسام ميدو، بحيازة المواد المخدرة، حيث كشفت تحقيقات النيابة الأولية أن المتهم تم ضبطه بحوزته المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، قبل أن تحيل النيابة التحقيقات لمباشرة الإجراءات القانونية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بالواقعة، ليتم ضبط المتهم على الفور، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.