دفاع المتهمين فى قضية طفل باسوس يطالب بتأجيل نظر الدعوى

إبراهيم الهواري

طالب مصطفى جابر، دفاع المتهمين في قضية التعدي على أب ونجله بمنطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بتأجيل نظر الدعوى، كما طلب مناقشة شهود الإثبات الاول والثاني والرابع، كما طالب بعرض مقطع الفيديو المصور لأحد المتهمين في مكان مغاير لمكان الواقعة، وفي نفس توقيت حدوث الواقعة.


وقدمت النيابة العامة، ممثلة في المستشار كريم يحيى يوسف، مرافعة نارية، في أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على أب ونجله بمنطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واستعراض القوة باستخدام أسلحة نارية وذخائر.

وأكد المستشار كريم يحيى يوسف أن الجريمة هزت الرأي العام وذاع صيتها في كل مكان، وانتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، فهي لم تقتصر على المجني عليهم فقط بل روعت كل أب وكل أم  في مكانهم، والجريمة بمثابة استهتار سافر بالقانون وتعدي غير مقبول علي هيبة الدولة.

وقال إن المتهمين لم يكتفوا بالعدوان على رجل أعزل بل وصلت للتعدي على طفل بريء لم يتجاوز عمره الـ5 سنوات، خرج للصلاة مع أبيه في أول أيام شهر رمضان المبارك، لكنه عاش لحظة رعب لم يكن لطفل في سنه أن يعيشها، فالمتهمون جعلوا من طريق العودة من الصلاة مسرحا لجريمة غدر مروعة، فهم لم يراعوا حرمة الشهر الكريم الذي جعله الله شهر الرحمة والمغفرة، وارتكبوا جريمتهم بكل خسة وندالة.

وبدأت، منذ قليل، جلسات محاكمة المتهمين بواقعة التعدي على أب ونجله بمنطقة باسوس بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واستعراض القوة باستخدام أسلحة نارية وذخائر، أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، حيث أحضرتهم مأمورية من مركز شرطة القناطر.

وقرر المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية بمحافظة القليوبية، إحالة قضية اتهام 7 أشخاص باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والتلويح بالعنف والشروع في قتل شخص ونجله، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "طفل باسوس" بالقناطر الخيرية، لمحكمة استئناف طنطا، لإدراجها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

