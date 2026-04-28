جنايات دمنهور تقضي بالإعدام شنقا للمتهمين بإنهاء حياة شاب داخل منزله بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم، بالإعدام شنقًا لكلا من: أشرف محمود على عيد، 30 عاما، عامل، محمد محمد على يوسف البقاش، 24 عاما، عامل، لقيامهما بإمهاء حياة أسامة عوض محمد موسى، داخل منزله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام أسلحة بيضاء " سكاكين".

كما قررت المحكمة برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: ميسرة الدسوقي عبد السميع، محمد عبدالقادر عبدالحميد، حسام محمد أبو فطيرة، إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية لمرافعة النيابة العامة، ودفاع كل من المدعين بالحق المدني والمتهمين، وقررت خلال الجلسة إحالة أوراق المتهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وفي وقت سابق أحال المستشار عمرو عوض، المحامي العام لوسط دمنهور الكلية، كلا من: أشرف محمود على عيد، 30 عاما، عامل، محمد محمد على يوسف البقاش، 24 عاما، عامل، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في القضية 22462 لسنة 2025 جنح مركز دمنهور، والمفيدة برقم 1995 لسنة 2025 جنايات كلي وسط دمنهور.

وأوضحت النيابة العامة أنه في يوم 21 سبتمبر 2025، قتلا المتهمين عمدا المجني عليه أسامة عوض محمد موسى، مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم وأعدا لذلك الأسلحة البيضاء "سكاكين " للنيل منه، وتوجها إلى حيث يقطن وما أن ظفرا به حتى قاموا بالتعدي عليه عدة ضربات استقرت في رأسه وجسده، وسقط أرضا غارقًا في دمائه محدثين ما به من إصابات ثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبة المتهمين وفقًا لأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهم الثاني احتياطيًا علي ذمة القضية، واستمرار حبس المتهم الأول احتياطيا علي ذمة القضية عقب الافراج عنه في القضية رقم 22665 لسنة 2025 جنايات مركز دمنهور.