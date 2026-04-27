الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة شاب داخل منزله بالبحيرة

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

تعقد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: ميسرة الدسوقي عبد السميع، محمد عبدالقادر عبدالحميد، حسام محمد أبو فطيرة، جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل شاب داخل منزله بإحدى قرى مركز دمنهور، وذلك بعد إحالة أوراقهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعى خلال الجلسة الماضية.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية لمرافعة النيابة العامة، ودفاع كل من المدعين بالحق المدني والمتهمين، وقررت خلال الجلسة إحالة أوراق المتهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعى، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وفي وقت سابق أحال المستشار عمرو عوض، المحامي العام لوسط دمنهور الكلية، كلا من:- أشرف محمود على عيد، 30 عاما، عامل، محمد محمد على يوسف البقاش، 24 عاما، عامل، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في القضية 22462 لسنة 2025 جنح مركز دمنهور، والمفيدة برقم 1995 لسنة 2025 جنايات كلي وسط دمنهور.
 


وأوضحت النيابة العامة أنه في يوم 21 سبتمبر 2025، قتلا المتهمين عمدا المجني عليه أسامة عوض محمد موسى، مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم وأعدا لذلك الاسلحة البيضاء "سكاكين " للنيل منه وتوجها إلى حيث يقطن وما أن ظفرا به حتى قاموا بالتعدي عليه عدة ضربات استقرت في رأسه وجسده وسقط أرضا غارقاً في دمائه محدثين ما به من إصابات ثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات

وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبة المتهمين وفقاً لأمر الإحالة، مع إستمرار حبس المتهم الثاني احتياطياً علي ذمة القضية، واستمرار حبس المتهم الأول إحتياطيا علي ذمة القضية عقب الافراج عنه في القضية رقم 22665 لسنة 2025 جنايات مركز دمنهور.

