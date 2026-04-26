مصرع شخص وإصابة 11 آخرين إثر حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر اصطدام سيارة "تمناية" بسور مبنى على جانب طريق أبو المطامير - النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير أمام مدخل قرية فرع 4، وانتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف فورًا إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال سير السيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى اصطدامها بقوة بسور مبني على الطريق وتهشمها بالكامل.

وأسفر الحادث عن وفاة إبراهيم علي علي أبو سعيد، 45 سنة، مقيم بأبو المطامير، بينما أصيب صبري عبد السلام أبو يوسف،25 عاما، محمد صبحي مرسي، 22 عاما، محمد عبد الفضيل إبراهيم، 27 عاما، حمادة عيد عبد السلام،21 عاما، صبري عبد السلام علي، 29 عاما، عماد حمدي خميس، 21 عاما، أحمد أبو عجيلة عطا الله، 30 عاما، عبد الله فرج أبو اليزيد، 18 عاما، حسام عاشور فتح الله، 27 عاما، أحمد سلامة خميس، 30 عاما، وعلي أيمن السيد حنفي، 45 عاما، بكسور وجروح متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمين بمركز أبو المطامير.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي، وتحفظت النيابة العامة على الجثة والسيارة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة، مع انتداب لجنة فنية من المرور لمعاينة السيارة وبيان مدى صلاحيتها الفنية.