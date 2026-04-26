الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اليوم.. أولى جلسات استئناف الحكم في قضية إنهاء حياة تاجر الذهب بالبحيرة

ساندي رضا

تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، أولي جلسات نظر الاستئناف فى القضية التي تحمل رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها كلا من:- فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، بإنهاء حياة الشاب أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار، عبد الرحيم على على مرسى عبد العال، وعضوية المستشارين حمد حسن حسين البواب، كارم محمود رزق عطية حسن عادل محمد احمد سباق.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقي مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط كل من فارس.ع.م، وآخر في ارتكاب الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.


الجدير بالذكر أن محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، قضت في 11 يناير الماضي، بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة وإلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمصاريف الإدارية.

البحيرة المسلمانى تاجر الدهب الإستئناف اليوم

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

طريقة عمل توفي الكراميل

