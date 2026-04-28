الأولمبياد الخاص المصري يستعد لتنظيم بطولات المياه المفتوحة والترايثلون بالقاهرة 2026

يستعد الخاص المصري لتنظيم المسابقات الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في المياه المفتوحة والترايثلون – القاهرة ٢٠٢٦، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء بنادي ٦ أكتوبر الرياضي، وذلك في إطار الاستعدادات الرسمية للمشاركة في الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها تونس خلال عام ٢٠٢٦.

وتشهد المسابقات مشاركة واسعة تمثل مختلف افرع الاولمبياد الخاص بمحافظات الجمهورية، حيث يشارك في المنافسات ٢٤ هيئة رياضية تضم نخبة من لاعبي ولاعبات الأولمبياد الخاص المصري، بإجمالي ١٠٢ مشاركًا، منهم ١٩ لاعبًا ولاعبة في مسابقات الترايثلون و٤٦ لاعبًا ولاعبة في مسابقات المياه المفتوحة، إلى جانب ٣٧ مدربًا ومدربة ضمن الأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة، في تأكيد واضح على اتساع قاعدة المشاركة الرياضية ودعم برامج الدمج المجتمعي من خلال الرياضة.

وتأتي إقامة هذه المسابقات باعتبارها محطة رئيسية لاختيار العناصر المتميزة التي ستمثل مصر في الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يسهم في إعداد اللاعبين فنيًا وبدنيًا وفق أعلى المعايير التنافسية، ويعزز جاهزية الأبطال لخوض المسابقات الإقليمية والدولية المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن تنظيم المسابقات يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري برئاسة معالي الوزير المهندس هاني محمود، والتي تستهدف تطوير مستوى الأداء الرياضي للاعبين وتوسيع فرص المشاركة التنافسية، مشيرًا إلى أن هذه البطولة تمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الإعداد للمحفل الدولي المرتقب وهو الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واختتم المدير الوطني تصريحاته مؤكدًا أن الأولمبياد الخاص المصري يواصل العمل على توفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في صقل مهارات اللاعبين وتنمية قدراتهم البدنية والنفسية، بما يعكس مكانة مصر الرائدة داخل حركة الأولمبياد الخاص على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار مسيرة الإنجازات التي يحققها أبطال مصر في مختلف الرياضات في المحافل الدولية.