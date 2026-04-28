الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات .. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو

الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات بالجيزة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات بالجيزة.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بجولة تفقدية للأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات، بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وكان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي فور الوصول لموقع المشروع، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبحضور فوميو ايواي، سفير اليابان بالقاهرة، وايبيساوا يو، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) بمصر، وممثلي الشركات المصرية المُنفذة للمشروع.

القومية للأنفاق: «الأهرامات» واحدة من 17 محطة ضمن المرحلة الأولى بالخط الرابع



أفادت “إكسترا نيوز”، نقلًا عن تصريحات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن محطة الأهرامات تُعد واحدة من 17 محطة ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد صباح اليوم، الثلاثاء، خروج ماكينة الحفر، عقب الانتهاء من حفر الجزء الأخير من نفق المترو بين محطتي «حدائق الأشجار» و«الأهرامات».

الغرفة التجارية: 18% زيادة في أسعار التكييفات مع بداية الصيف

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار أجهزة التكييف بنسبة 18% مع بداية فصل الصيف، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أشرف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحداث الجيوسياسية في نهاية شهر فبراير أدت إلى ارتفاع مستلزمات ومواد الإنتاج، إلى جانب زيادة تكلفة التأمين البحري، وارتفاع أسعار الطاقة في مصر والمحروقات، فضلًا عن صعود أسعار النحاس والنولون البحري، وهو ما تسبب في زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%.

المرأة العاملة ملزمة بالإنفاق مع الزوج شرعاً وقانونًا.. علاء مصطفى يوضح

كشف المستشار علاء مصطفى، المتخصص في شئون الأسرة، أنه المطلوب في قانون الأحوال الشخصية أنه يتم تغييره بشكل كلي، حيث إنه صدر منذ نحو 106 سنوات ولم يشهد سوى تعديلات لصالح المرأة والزوجة والمطلقة.

وتابع خلال لقائه مع نهاد سمير، وأحمد دياب مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن التعديلات تضمنت قانون الخلع في قانون 1 لعام 2000 والشقة من حق الزوجة في قانون 100 لعام 1985 وتعديل سن الحضانة في 2005.



وأشار المستشار علاء مصطفى، المتخصص في شئون الأسرة، إلى أن رؤية الرجل لأبنه مدة 3 ساعات يعتبر "هزار" ولا الاستضافة تكفي، حيث إن الأم استأثرت بالطفل طيلة 15 عامًا مع أهل الأم وتعليمه وكل شيء.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء 28 أبريل 2026، ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، مع استمرار الأجواء الربيعية المتقلبة بين الدفء نهارًا والبرودة ليلًا.

وأوضحت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الطقس يكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، وحارًا خلال ساعات النهار على معظم المحافظات، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، على أن تعود الأجواء للبرودة ليلًا.

وأضافت أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الصباح من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 28 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.60 جنيه

سعر الشراء: 52.50 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.77 جنيه

سعر الشراء: 61.65 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.33 جنيه

سعر الشراء: 71.17 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.02 جنيه

سعر الشراء: 13.99 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 171.71 جنيه

سعر الشراء: 171.32 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28 أبريل.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6008 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7010 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8011 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56080 جنيها.

أبو العينين يحذر من مستقبل الخوارزميات .. الذكاء الاصطناعي سيشكل العالم القادم

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط خلال كلمته بملتقيات الجامعة الأورومتوسطية بفاس حول تحالف الحضارات، أننا أمام صراع ليس له حدود ولا يعرف وطنا ولا يعرف عقيدة ولا دينا.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، حيث أكد أننا أمام صراع إنساني من نوع جديد يحمل روح الثورة، وهي ثورة الفكر والعلم والثقافة.

وشدد أبو العينين، على أهمية الفخر بما تركه الأجداد من حضارات قديمة في كل ربوع الوطن العربي، لافتًا إلى أنه منذ أكثر من 20 عامًا كان أول قرار هو إنشاء الجامعة الأورومتوسطية، التي تعكس فكرًا يتم صناعته داخل المنطقة وليس فكرًا يُملى من الخارج.

وأكد أبو العينين، على ضرورة مواكبة كل ما وصل إليه العلم من تقدم تكنولوجي في مختلف مناحي الحياة، مع الانتباه إلى الصراعات الحالية في وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة الحفاظ على تماسك الأسر والمجتمعات.