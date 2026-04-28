شاهد.. صدمة مفيدة شيحة لهزيمة الأهلي من بيراميدز في الدوري

عبرت الإعلامية مفيدة شيحة، عن صدمتها من هزيمة النادي الأهلي من فريق نادي بيراميدز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين في بطولة الدوري الممتاز.

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، إن :"اتغلبنا تلاته وماشوفتش الماتش، ولا تعليق على هذه النتيجة والدنيا مقلوبة".

واضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"الناس زعلانه والناس بتهري على السوشال ميديا ومحتاجين ثورة تصحيح، والأهلي مش هيلعب أفريقيا العام المقبل والأهلي ولا اول ولا تاني وقباني".

حقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على الأهلي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات مرحلة حسم الدوري المصري، ليشعل الصراع على القمة.

جاءت أهداف اللقاء في الشوط الثاني، حيث تألق فيستون ماييلي وسجل هدفين في الدقيقتين 69 و77 مستغلًا أخطاء دفاعية، قبل أن يضيف كريم حافظ الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

بدأ الأهلي المباراة بشكل أفضل وسيطر نسبيًا، لكنه فشل في ترجمة الفرص إلى أهداف، كما ألغت تقنية «الفار» هدفًا لمحمود تريزيجيه بداعي التسلل، ما أوقف محاولات العودة.

بهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، ملاحقًا الزمالك المتصدر بـ50 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

ويعكس الفوز اشتعال المنافسة على لقب الدوري، مع تقارب النقاط بين الفرق الثلاثة قبل الجولات الحاسمة.