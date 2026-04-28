بلاش خزعبلات| مفيدة شيحة تطالب الصحة بحسم جدل العادات الغذائية السليمة

قالت الإعلامية مفيدة شيحة إن وزارة الصحة تثمن مبادرة الفنان تامر حسني في التوعية بأهمية العادات الصحية، متابعة :"بلاش خزعبلات ولازم نقف أدام كل الهري، وصحة المواطن أمن قومي".

واضافت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج «الستات» المذاع عبر قناة «النهار وان»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفنان تامر حسني يعبر عن شريحة كبيرة من المواطنين، ويتساءل مثل أي مواطن عادي حول نوعية الأطعمة المناسبة وما يجب تناوله أو تجنبه، وهو ما يعكس حالة من الجدل والارتباك لدى البعض.

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن تامر حسني فنان ذكي طرح تساؤلًا مهمًا، يستوجب ردًا واضحًا من المتخصصين داخل وزارة الصحة، خاصة في ظل انتشار آراء غير المتخصصين بشأن التغذية.

وطالبت الإعلامية مفيدة شيحة، بعقد مؤتمر صحفي موسع يضم كبار الأطباء بوزارة الصحة، لحسم الجدل والرد على تساؤلات المواطنين بشأن العادات الصحية وأنواع الأطعمة المناسبة.