فضل صلاة العصر في وقتها.. 6 أسباب تجعلك لا تؤخرها بعد اليوم
ليلى علوي بنت في العشرين | ظهور مبهر لأيقونة سمع هُس .. شاهد
نائب رئيس الوزراء يتابع تأمين «الدولار» لمستلزمات الإنتاج واستقرار سلاسل الإمداد
وزير الصحة : أهمية الالتزام باعتماد 100 دليل إرشادي في جميع المنشآت الطبية
موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
رماهم في الملاحات | قرار قضائي بشأن قاتل أبنائه الأربعة بالإسكندرية
تنبيه للمسافرين.. الشبورة والرياح تسيطران على طقس الساعات المقبلة
جوتيريش: بإمكاننا تغيير الوضع الراهن بإفريقيا من خلال الاستثمار في حلول متكاملة
تزودوا بالمؤن .. رعب في اسرائيل من رسائل غامضة
وزير الاتصالات يفتتح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الإمارات تعلن الخروج من منظمة "أوبك" و "أوبك +" اعتبارا من أول مايو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تامر عبد الحميد : تدريس الثقافة المالية خطوة نوعية لبناء جيل واعٍ اقتصاديًا

النائب تامر عبد الحميد
محمد الشعراوي

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بإعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إدراج مادة “الثقافة المالية” لطلاب الصف الثاني الثانوي، واصفًا الخطوة بأنها نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم وربطه بمتطلبات الواقع الاقتصادي، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع الأدوات المالية الحديثة.

وأكد عبد الحميد، في تصريحات له، أن إتاحة تجربة عملية للطلاب من خلال تخصيص مبلغ 500 جنيه لكل طالب للتداول في البورصة، يمثل تحولًا مهمًا من التعليم النظري إلى التطبيق العملي، ما يعزز من فهم الطلاب لآليات السوق، ويكسبهم مهارات التفكير التحليلي واتخاذ القرار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة التي تتطلب كوادر شابة تمتلك أدوات الإدارة المالية الرشيدة.

وأوضح أن تدريس الثقافة المالية في هذه المرحلة العمرية يسهم في بناء وعي مبكر بمفاهيم الادخار والاستثمار وإدارة المخاطر، ويحد من السلوكيات المالية العشوائية، كما يعزز من قدرة الشباب على التخطيط لمستقبلهم الاقتصادي بشكل أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتسق مع توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح هذه التجربة يتطلب توفير بيئة تعليمية داعمة، تشمل تدريب المعلمين على تقديم المحتوى المالي بأساليب مبسطة وتفاعلية، إلى جانب تطوير منصات رقمية آمنة تحاكي بيئة التداول الحقيقية دون مخاطر، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة تعليمية للطلاب.

ودعا عبد الحميد إلى ضرورة التوسع التدريجي في تعميم التجربة على مراحل تعليمية أخرى، مع إدماج مفاهيم ريادة الأعمال وربطها بالثقافة المالية، بما يسهم في خلق جيل منتج وقادر على الابتكار، مؤكدًا أهمية التعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لضمان تكامل الأدوار وتعظيم العائد من هذه المبادرة.

وأكد النائب تامر عبد الحميد أن الاستثمار في وعي الطلاب المالي هو استثمار طويل الأجل في استقرار الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن مثل هذه المبادرات تمثل حجر أساس لبناء مجتمع أكثر فهمًا وإدارةً للموارد، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

النائب تامر عبد الحميد تدريس الثقافة المالية بناء جيل واعٍ اقتصاديًا لجنة الشئون المالية والاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتفقد أعمال حفر محطة الأهرامات بالخط الرابع للمترو.. ويوجه بسرعة الإنجاز لخدمة 2 مليون راكب يومياً

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

ترشيحاتنا

ضبط أدوية بيطرية

ضبط 3 آلاف عبوة أدوية بيطرية وإضافات أعلاف منتهية الصلاحية بكفر الشيخ | صور

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يترأس اجتماع مشروع الجبانات لبحث ملفات العمل والطلبات المقدمة من المواطنين

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد مدرسة بإهناسيا ويشدد على الانضباط ومتابعة العملية التعليمية

بالصور

رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير : بقالنا شهور بنشتغل لخروج الحدث بهذه الصورة | خاص

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة
بعد إعلان انفصاله بهدوء.. رسالة مؤثرة من البلوحر على غزلان تثير تفاعل المتابعين

إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان
إنفصال على غزلان وفرح شعبان

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد