أسامة كبير: استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا عبر المفاوضات

أكد اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن مصر تواصل دورها الدبلوماسي الفاعل في القضايا الإقليمية، مشددًا على أن الحلول السلمية هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإيرانية الأمريكية، وأن أمن الخليج يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري.

وأوضح كبير، خلال حديثه مع عزة مصطفى، في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن الاتصالات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القيادة اليابانية تأتي في إطار الجهود المصرية المستمرة لتجنيب المنطقة تداعيات الحروب والصراعات، مؤكدًا أن مصر تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وتطرح نفسها كوسيط محايد يسعى إلى استقرار المنطقة.

وأضاف أن مصر لعبت دورًا محوريًا في التهدئة بقطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أكتوبر 2023، وأن هذا الدور امتد ليشمل الأزمة الإيرانية عبر اتصالات مباشرة مع القيادة الإيرانية، مشيرًا إلى أن الحل النهائي لن يكون إلا عبر طاولة المفاوضات، حفاظًا على استقرار الشرق الأوسط والعالم.