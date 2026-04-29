محافظ أسيوط: توريد 33 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون منذ بدء الموسم

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026 بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وقال المحافظ إن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن بلغت نحو 33 ألف طن من الأقماح المحلية وصلت إلى 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا، تشمل الصوامع والشون والهناجر ومراكز التجميع، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم المخزون الاستراتيجي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ – في بيان – أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة خلال الموسم الحالي بلغت 204 آلاف و932 فدانًا، تم حصاد نحو 14 ألف فدان منها حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصاد والتوريد بكافة المراكز حتى 15 أغسطس المقبل، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لاستقبال المحصول.

وأشار إلى أن المحافظة استعدت مبكرًا لموسم الحصاد والتوريد، من خلال تجهيز 28 موقعًا تخزينيًا موزعة على مختلف المراكز والمدن، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة الأقماح الموردة وسلامتها.

وأكد محافظ أسيوط تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين خلال موسم التوريد، بالتنسيق الكامل بين مديرية التموين برئاسة المهندس خالد محمد ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن، حيث تم تشكيل لجان متخصصة للمتابعة الميدانية المستمرة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه الموردين، فضلًا عن تبسيط إجراءات الاستلام وصرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة كحد أقصى، بما يسهم في تشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.

وأضاف المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية، وتحرص على توفير أسعار مجزية وحوافز مناسبة للمزارعين، بما يدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

ودعا اللواء محمد علوان جموع المزارعين إلى الالتزام بتوريد الأقماح إلى المواقع الرسمية المعتمدة والاستفادة من التسهيلات المقدمة، بما يحقق صالحهم الاقتصادي ويدعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.

في سياق متصل، أشار المحافظ إلى استمرار عمل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها عبر الخط الساخن (114) وأرقام غرفة العمليات (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان انتظام منظومة التوريد وحل أي مشكلات طارئة فورًا.