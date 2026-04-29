في حالهم وطيبين.. جيران الزوجين المقتولين داخل منزلهم يكشفون اللحظات الأخيرة من حياتهم
انهيار شرفة يتسبب في تدمير سيارة نجل عارفة عبد الرسول بسيدي بشر
خصومة ثأرية.. الداخلية تكشف حقيقة إجبار أسرة على ترك منزلها بالفيوم
إذاعة الاحتلال: إصابة أكثر من 173 جنديا إسرائيليا في لبنان
لأول مرة.. وصول ممثلين لغرفة السياحة إلى السعودية لمتابعة التجهيزات والأعمال بمخيمات منى وعرفات
توروب يرفض الدخول في معسكر مغلق قبل لقاء الزمالك
بعد قرار الحكومة.. مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم بالتوقيت الصيفي
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات القومية وضبط الأسعار خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي
1440 ساعة.. انقطاع النت في إيران يدخل يومه الـ 61
المؤبد لشاب استدرج فتاة وقتـ.ـلها وأحرق جثتها في المنوفية
القبض على 5 رجال وسيدتين بتهمة استغلال 12 طفلا فى أعمال التسول
الذهب يتراجع في مصر 10 جنيهات لعيار 21 .. والأوقية تهبط 31 دولارًا عالميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

حازم المنوفي: 25 مليار جنيه تمويلات حكومية لدعم المشروعات الصغيرة يعزز الاقتصاد الإنتاجي

ولاء عبد الكريم

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن التحرك الحكومي بالتنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لإطلاق حزمة تمويلية بقيمة 25 مليار جنيه، يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن توفير تمويلات منخفضة التكلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يساهم في تحسين قدرتها على الاستمرار والتوسع، باعتبار هذا القطاع أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر.
 

وأشار المنوفي إلى أن أهمية هذه المبادرات لا تقتصر على جانب التمويل فقط، بل تمتد لتشمل دعم دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يعزز من كفاءة السوق، ويرفع مستويات الشفافية، ويسهم في زيادة الموارد الضريبية وتحقيق قدر أكبر من العدالة التنافسية.

وأضاف أن التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد المسارات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم استقرار السوق ويرفع من قدرة المنتج المحلي على المنافسة داخليًا وخارجيًا.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل عنصرًا رئيسيًا في تحقيق النمو المستدام، مشددًا على أهمية مواصلة تبني سياسات تحفيزية تضمن لهذا القطاع الحيوي القدرة على التوسع والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويل المشروعات إنتاجية المصانع

أسعار الدواجن

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

سعر الجنيه الذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

سعر الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

صورة أرشيفية

وزير الخارجية الإسرائيلي: ليس لدينا خطة لعملية برية في إيران

مشروبات الطاقة

احذر مشروبات الطاقة قد تتسبب في وفاتك.. اعرف السبب

صورة أرشيفية

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة داخل الأراضي اللبنانية.. تفاصيل

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد