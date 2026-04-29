قررت جهات التحقيق المختصة حبس مدير مخزن لتجارة المواد الغذائية لبيع توابل مجهولة المصدر

وإستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش الغذائى.. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المواد الغذائية "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، وضُبط بداخله (قرابة 7 طن توابل "مجهولة المصدر - منتهى تاريخ الصلاحية المدون عليها) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.