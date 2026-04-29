بسبب المخدرات.. الإعدام لـ عامل أنهى حياة والده وأصاب والدته بالفيوم

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "عامل " بالإعدام شنقا لقيامه بقتل والده وإصابة والدته بسبب رفضهما إعطاءه مال لشراء مواد مخدرة بمركز سنورس .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إسلام خليل إبراهيم الرئيس بالمحكمة و مصطفى محمد فؤاد نائب رئيس المحكمة، وحضور عبد الله المغربي وكيل النائب العام، و أمانة سر مدحت محمد.



تعود وقائع القضية رقم 7622 لسنة 2025 جنايات مركز سنورس محافظة الفيوم إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بمقتل " رجب . ع . ق " 66 عاما، وإصابة زوجته " هدى . ا . إ " على يد نجلهما " صلاح " 36 عاما، عامل .



وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سنورس إلى تشاجر المتهم مع والده بسبب رفض المجني عليه إعطاءه أموالا لشراء مواد مخدرة على اثر ذلك قام المتهم بإحضار سلاح أبيض " سكين " وتسلل يوم الواقعة إلى غرفة والديه أثناء نومهما وقام بطعن والده عدة طعنات مما أودت بحياته وعندما استيقظت والدته وقامت بالصراخ للاستغاثة قام بطعنها مما أدى إلى إصابتها .