حكاية بطل.. قصة استشهاد "بوابة الجنة" العقيد عاصم محمد عصام الدين
حوادث

بسبب المخدرات.. الإعدام لـ عامل أنهى حياة والده وأصاب والدته بالفيوم

إيهاب عمر

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "عامل " بالإعدام شنقا لقيامه بقتل والده وإصابة والدته بسبب رفضهما إعطاءه مال لشراء مواد مخدرة بمركز سنورس .
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إسلام خليل إبراهيم الرئيس بالمحكمة و مصطفى محمد فؤاد نائب رئيس المحكمة، وحضور عبد الله المغربي وكيل النائب العام، و أمانة سر مدحت محمد.


تعود وقائع القضية رقم 7622 لسنة 2025 جنايات مركز سنورس محافظة الفيوم إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بمقتل " رجب . ع . ق " 66 عاما، وإصابة زوجته " هدى . ا . إ " على يد نجلهما " صلاح " 36 عاما، عامل .


وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سنورس إلى تشاجر المتهم مع والده بسبب رفض المجني عليه إعطاءه أموالا لشراء مواد مخدرة على اثر ذلك قام المتهم بإحضار سلاح أبيض " سكين " وتسلل يوم الواقعة إلى غرفة والديه أثناء نومهما وقام بطعن والده عدة طعنات مما أودت بحياته وعندما استيقظت والدته وقامت بالصراخ للاستغاثة قام بطعنها مما أدى إلى إصابتها .

الفيوم محكمة جنايات الفيوم الإعدام شنقا مواد مخدرة مركز سنورس رئيس المحكمة

