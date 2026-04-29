محافظة مطروح تنفى صدور قرار برفع أسعار عربات مياة الشرب بنسبة 120%

نفت محافظة مطروح فى بيان رسمي صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار سيارات المياه.

حيث اكدت محافظة مطروح خلال الييان عدم صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات بشأن زيادة أسعار سيارات المياه، وعدم صدور أي قرارات رسمية في هذا الشأن حتى تاريخه.

وتهيب المحافظة بالمواطنين تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

كما توضح أنه جارٍ التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمراجعة ودراسة تكاليف وأسعار المياه للاستخدامات المنزلية والتجارية، وكذلك تكلفة نقل المياه مع عدم المساس بالدعم الموجه للمستحقين.

وتؤكد المحافظة أنه سيتم الإعلان عن أي قرارات في هذا الشأن بشكل رسمي فور اعتمادها.

كانت قد تداول على موقع التواصل الاجتماعى رفع سعر سيارة المياه سعة 10 طن من 80 جنيهًا إلى 200 جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 120%، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2026، مع استثناء حاملي كارت الخدمات المتكاملة.