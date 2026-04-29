محرز يقود هجوم أهلى جدة ضد النصر في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي أهلى جدة تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله المدير الفني ، عن التشكيل الرسمي لمواجهة النصر السعودي، في الكلاسيكو المرتقب في الجولة الـ30 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على النصر، في التاسعة مساءً ، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات مباريات الجولة 30 للدوري السعودي.

تشكيل الأهلي ضد النصر السعودي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، زكريا هوساوي.

خط الوسط: زياد الجهني، فالنتين أتانجانا، فرانك كيسييه.

خط الهجوم: إيدير جالينو، إيفان توني، رياض محرز.