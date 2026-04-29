محرز يقود هجوم أهلى جدة ضد النصر في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي أهلى جدة تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله المدير الفني ، عن التشكيل الرسمي لمواجهة النصر السعودي، في الكلاسيكو المرتقب في الجولة الـ30 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على النصر، في التاسعة مساءً ، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات مباريات الجولة 30 للدوري السعودي.
تشكيل الأهلي ضد النصر السعودي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، زكريا هوساوي.
خط الوسط: زياد الجهني، فالنتين أتانجانا، فرانك كيسييه.
خط الهجوم: إيدير جالينو، إيفان توني، رياض محرز.