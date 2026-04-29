القضاء الإسباني يقضي بحبس مشجع 9 أشهر لإدانته بالعنصرية تجاه ماركوس راشفورد

أصدرت محكمة إسبانية في أوفييدو حكمًا بالسجن لمدة 9 أشهر على أحد المشجعين بعد إدانته بتوجيه إهانات عنصرية للاعب برشلونة ماركوس راشفورد خلال مباراة بالدوري الإسباني أُقيمت في 25 سبتمبر على ملعب كارلوس تارتيري.

الحكم شمل أيضًا غرامة مالية لمدة 6 أشهر (5 يورو يوميًا)، ومنعًا من العمل في المجالات التعليمية والرياضية لنحو 3 سنوات و9 أشهر، إضافة إلى حظر دخوله الملاعب لمدة 3 سنوات.

وتُعد هذه القضية واحدة من سلسلة أحكام ضمن جهود رابطة الدوري الإسباني لمحاربة العنصرية، حيث تواصل تقديم شكاوى قانونية منذ 2020، إلى جانب حملات توعية ورصد لتعزيز بيئة رياضية خالية من التمييز.