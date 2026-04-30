أكاديمية البحث العلمي تطلق تدريبًا متخصصًا حول تطبيقات التحرير الجيني للابتكار الزراعي

أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال الشبكة القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية، وبالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA) ومعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان "التطبيقات الأساسية للتحرير الجيني وتنظيمه"، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026 بالقاهرة، بمشاركة نخبة من الباحثين والممارسين في مجالات التكنولوجيا الحيوية والزراعة.

ويأتي هذا التدريب في إطار جهود الدولة لدعم توظيف التقنيات الحيوية الحديثة في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، من خلال بناء كوادر وطنية قادرة على التعامل مع تقنيات التحرير الجيني، وعلى رأسها تقنية الكريسبر، بصورة علمية وآمنة.

وشهد اليوم الأول جلسة افتتاحية موسعة بمشاركة ممثلي الجهات البحثية والتنفيذية والإعلامية، فيما تتواصل فعاليات البرنامج على مدار الأيام التالية من خلال تدريب عملي متخصص بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، بمشاركة نحو 30 متدربًا.

وأكدت الأستاذة الدكتورة/ جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، في كلمة ألقاها نيابةً عنها الأستاذ الدكتور/ أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية وبرنامج الشبكات العلمية القومية، أن الأكاديمية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التقنيات الحيوية الحديثة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.، مشيراً إلى أن تقنيات التحرير الجيني تمثل أداة واعدة لتطوير المحاصيل وزيادة قدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة الدكتورة/ نجلاء عبد الله، منسق الشبكة القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية، أن البرنامج يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث يتناول أسس التحرير الجيني، وتصميم التجارب، وطرق نقل الجينات، وتحليل النتائج، إلى جانب الجوانب التنظيمية والتشريعية المرتبطة بهذه التقنيات.

كما أكدت الأستاذة الدكتورة/ سوسن طوقاز، ممثلة منظمة ICARDA، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية لدعم الابتكار الزراعي، وبناء قدرات الباحثين في استخدام التقنيات الحديثة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.

وفي السياق ذاته، أشارت الأستاذة الدكتورة/ جيهان حسني، مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، إلى أهمية تعزيز الحوار بين العلماء والإعلام وصناع القرار لنشر الوعي العلمي الدقيق حول تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، بما يدعم الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

ويؤكد هذا البرنامج التزام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدعم منظومة الابتكار، وبناء قدرات وطنية متقدمة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.