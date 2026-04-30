موجز أخبار الوادي الجديد| المحافظ تشهد حصاد مشروعات الاستثمار الزارعي بمركز بلاط.. وتتابع مستوى الخدمات الصحية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار يوم الأربعاء كان من اهمها:

على مساحة 9580 فدانًا للقمح والبطاطس..

محافظ الوادي الجديد تشهد حصاد مشروعات الاستثمار الزارعي بمركز بلاط

في جولة ميدانية موسعة، شهدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح الأربعاء، أعمال حصاد محصول القمح والبطاطس بعدد من مزارع الاستثمار الزراعي بمركز بلاط، وذلك في إطار متابعة معدلات الإنتاج والتوسعات والوقوف على منظومة التشغيل بالمشروعات ، يرافقها الأستاذ حامد عبد الله رئيس المركز، والمهندسة إيمان صبر مفتاح مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية والهيكل الفني والإداري بالمشروع.

وخلال الجولة، تابعت المحافظ مراحل الحصاد وأعمال التجهيز باحدى المزارع المقامة على مساحة إجمالية تبلغ 5292 فدانًا، تضم 2750 فدانًا للبطاطس من أصناف «روزيتا» و«كاروزو» و«هيرمس»، إلى جانب زراعات الفول السوداني التصديري، حيث استمعت إلى شرح حول منظومة التشغيل والري الحديث من خلال 22 جهاز ري محوري، وتطبيق اشتراطات الجودة والسلامة داخل المشروع، الذي يوفر فرص تشغيل موسمية ودائمة للعمالة الفنية والإدارية.

كما تابعت مجدى مكونات البنية التشغيلية والخدمية بالمشروع، والتي تشمل منشآت إدارية وخدمية ومعمل جودة ومحطة تحلية وصوبًا محمية، موجّهةً بسرعة استكمال التجهيزات الداعمة للمنطقة، وفي مقدمتها ثلاجة تعبئة وصومعة غلال ومخبز لإنتاج الخُبز، وإعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الفنية من أبناء المحافظة، مع تخصيص جزء من إنتاج المحاصيل لتلبية احتياجات الأسواق بمختلف المراكز.

وأشادت المحافظ بمستوى التشييد والبناء داخل المشروع، وما يعكسه من توافق مع الطراز المعماري الملائم للبيئة الصحراوية والطابع التراثي ، مؤكدةً حرص المحافظة على دعم المشروعات الزراعية الجادة والتوسع في التنمية الزراعية المستدامة والتصنيع الزراعي والقيمة المضافة للمحاصيل.

وفي سياق الجولة، تابعت مجدى ،أعمال حصاد محصول القمح في موسمه الأول بإحدى المزارع المجاورة على مساحة 4,286 فدان تُروى باستخدام 24 جهاز ري محوري تضم اجود أنواع القمح ، حيث تابعت أعمال الحصاد والنقل من خلال منظومة ميكنة زراعية حديثة تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد، موجهة بتقديم كافة التيسيرات امام التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتنوع الانتاج بما يدعم جهود التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.

خلال جولتها بالمركز ..

محافظ الوادي الجديد تتابع مستوى الخدمات الصحية بمستشفى بلاط وتوجه بإعداد مخطط تطوير متكامل

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها الميدانية بمركز بلاط ، اليوم ، مستوى الخدمات الصحية بمستشفى بلاط المركزي، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، يرافقها الأستاذ حامد الشيخ رئيس المركز، والمهندسة إيمان صبر مفتاح مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وشملت جولة المحافظ تفقد عدد من الأقسام والعيادات الطبية بالمستشفى؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل ومتابعة آليات تقديم الخدمة الطبية، إلى جانب الوقوف على الاحتياجات اللازمة لدعم المنظومة الصحية والتيسير على المرضى، حيث وجهت بإعداد مخطط تطوير متكامل للمستشفى؛ يستهدف رفع كفاءة البنية التشغيلية، بما يشمل إنشاء جناح للعمليات، وقسم للولادة، ووحدة للعناية المركزة، فضلا عن التجهيزات والخدمات المساندة اللازمة لدعم كفاءة التشغيل وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

وفي هذا الإطار، كلفت المحافظ بتشكيل لجنة فنية متخصصة برئاسة مساعد المحافظ للشئون الهندسية، وعضوية ممثلي الجهات المختصة والاستشاريين المعنيين؛ لمعاينة المبنى وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة، وإعداد تقرير هندسي متكامل يتضمن الموقف الإنشائي وأعمال رفع الكفاءة المطلوبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للاشتراطات الفنية والتنظيمية ؛ بما يدعم جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

أصيب 3 عمال زراعيين، منذ قليل، بحروق متفرقة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل استراحة عمال بمزرعة في منطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول عدد من العمال المصابين بحروق إلى مستشفى الفرافرة المركزي، عقب وقوع حادث داخل إحدى المزارع.

وكشفت المعاينة الأولية أن انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل استراحة العمال أسفر عن إصابة كل من: محمود. إ. ع، 27 عامًا، ومحمد. ب. أ، 31 عامًا، وأحمد. م. ع، 41 عامًا، وجميعهم يعملون عمالًا زراعيين.

وأصيب العمال الثلاثة بحروق متفرقة من الدرجة الأولى في الوجه والذراعين، نتيجة الانفجار المفاجئ داخل الاستراحة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.