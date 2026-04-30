بإسلوب كسر الباب.. سقوط لص سرق شقة بدار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من كسر باب منزله وسرقة بعض محتويات الشقة محل سكنه بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) ، وبسؤاله أقر بقيام أحد الأشخاص بالدلوف للشقة محل سكنه وسرقة بعض محتوياتها .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمحل سكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





