بعد طرح سلمولي.. أول تعليق من لطيفة ومفاجأة بخصوص زياد الرحباني

فور طرح أغنيتها الجديدة "سلمولي" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، تحدثت النجمة لطيفة عن كواليس الأغنية وسر تأجيل طرحها، كما كشفت عن ألبوم جديد بالتعاون مع الراحل زياد رحباني، ستطرحه في ذكرى رحيله الأولى.

وقالت لطيفة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم هنا القاهرة"، في أول تعليق لها على الأغنية الجديدة، إن "سلمولي" كانت ضمن أغاني ألبومها الأخير، ولكن تأجل طرحها بسبب الأحداث خلال الفترة الماضية.

أضافت أنها لم تلتقي مؤلفة الأغنية ابتسام يوسف، ولكنها سمعتها مع الملحن محمدي، وقررت اختيارها، مؤكدة أنه لا فرق بين شاعر غنائي أو شاعرة غنائية، المهم القدرة على صياغة الاحساس.



وكشفت لطيفة إنها بالفعل تجهز خطة لطرح ألبوم كامل مكون من 7 أغاني مع الموسيقار الراحل زياد الرحباني، مشيرة إن الألبوم استغرق سنوات قبل رحيل زياد، وسجلوه فعليا في فرنسا.

وأشارت أنها حاليا تبحث خطة طرح للألبوم تتزامن مع ذكرى زياد الرحباني الأولى في يوليو المقبل، مؤكدة إن هذا الألبوم سيشهد أول ألحان زياد لأغاني مصرية، والأبرز أنها من كلمات الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد.