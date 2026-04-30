قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

الجدري المائي يهاجم الأطفال.. أعراض لا يجب تجاهلها

يعد الجدري المائي من الأمراض الفيروسية الشائعة، خاصة بين الأطفال، لكنه قد يصيب الكبار أيضًا ويكون أكثر شدة لديهم. 

يسببه فيروس يعرف باسم فيروس الحماق النطاقي، وهو نفس الفيروس المسؤول لاحقًا عن مرض الحزام الناري.

ما هو الجدري المائي؟

الجدري المائي مرض معدٍ يظهر على شكل طفح جلدي مميز، يبدأ ببقع حمراء صغيرة تتحول إلى بثور مليئة بسائل، ثم تجف وتكوّن قشور.

الأعراض

تشمل أبرز أعراض المرض:

ارتفاع في درجة الحرارة

إرهاق عام وفقدان شهية

صداع خفيف

طفح جلدي يبدأ في الوجه والصدر ثم ينتشر

حكة شديدة قد تسبب إزعاجًا كبيرًا


طرق العدوى

ينتقل الجدري المائي بسهولة من شخص لآخر عن طريق:

الرذاذ المتطاير أثناء السعال أو العطس

ملامسة البثور أو السوائل الناتجة عنها

استخدام أدوات شخص مصاب


مدة المرض

عادة تستمر الأعراض من 7 إلى 10 أيام، ويكون المريض معديًا حتى تجف جميع البثور.

العلاج

لا يوجد علاج يقضي على الفيروس بشكل مباشر، لكن يمكن تخفيف الأعراض من خلال:

الراحة التامة وشرب السوائل

استخدام أدوية خافضة للحرارة (تحت إشراف طبي)

كريمات مهدئة للحكة

قص الأظافر لتجنب خدش الجلد


 يحذر استخدام الأسبرين للأطفال المصابين لتجنب مضاعفات خطيرة.

الوقاية

أفضل وسيلة للوقاية هي التطعيم، حيث يساعد لقاح لقاح الجدري المائي في تقليل فرص الإصابة أو تخفيف الأعراض بشكل كبير.

متى يكون خطرًا؟

رغم أنه مرض بسيط في معظم الحالات، إلا أنه قد يسبب مضاعفات لبعض الفئات مثل:

الرضع

الحوامل

أصحاب المناعة الضعيفة


 

في حالة ظهور أعراض شديدة أو استمرار الحمى لفترة طويلة، يُفضل التوجه للطبيب فورًا لتجنب أي مضاعفات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

