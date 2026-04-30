عبد الفضيل: تكريم الرئيس لنا ونحن في الخدمة وسام يدفعنا لمضاعفة الجهد

أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية ورئيس لجنة القوى العاملة السابق، أن تكريم رئيس الجمهورية للقيادات النقابية يمثل دفعة معنوية هائلة، خاصة وأن هذا التقدير يأتي في وقت تشهد فيه مصر بناء لجمهوريتها الجديدة التي تضع العامل على رأس أولوياتها.

وأضاف في تصريحات له لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن تكريمه وهو لا يزال في مواقع العمل والخدمة يبعث برسالة قوية لجميع عمال مصر بأن الدولة تعطي من يستحق، وأن العطاء المتواصل هو المعيار الحقيقي للتقدير، مشيراً إلى أن هذا الوسام هو أمانة ومسؤولية لمواصلة الدفاع عن حقوق العمال ودعم عجلة الإنتاج في كافة المواقع النقابية والتشريعية.

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بعيد العمال داخل مصنع نيرك شرق بورسعيد المتخصص في صناعة عربيات السكة الحديد ومترو الأنفاق في رسالة للعمال بمواصلة الانتاج واستمرار مسيرة التنمية، كما كرم الرئيس قدامى النقابين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز، وحرصا على دعم كافة فئات المجتمع، فمن المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة التي تحمل قصص كفاح كذلك ذوي همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة والاجتهاد.