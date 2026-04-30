أبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة .. إليك أهم مواصفاتها

أصدرت شركة أوبو اليوم الملصق التالي لتأكيد إطلاق سلسلة هواتف رينو 16 في الصين خلال شهر مايو. ستأتي هذه السلسلة خلفًا لسلسلة رينو 15، التي تضم عدة طرازات مثل رينو 15، ورينو 15 برو، ورينو 15 سي.

على الحانب الآخر قد كشفت العديد من التسريبات بالفعل بعض

التفاصيل حول سلسلة رينو 16.

مواصفات هواتف Oppo Reno 16

مواصفات هواتف Oppo Reno 16

وفقا للتسريبات، سيأتي هاتف أوبو رينو 16 بحجم صغير وشاشة 6.32 بوصة.

أما رينو 16 برو، فسيكون نسخة أكبر مزودة بشاشة OLED LTPO مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومن المتوقع أن يتميز كلا الهاتفين بشاشات مسطحة ذات حواف رفيعة للغاية.

من المتوقع أن تعمل سلسلة Reno 16 بتخديث ColorOS 16.1 المبني على Android 16. بينما قد يأتي هاتف Reno 16 بمعالج Dimensity 8500 ،ووفقا للتسريبات من المتوقع أن تأتي نسخة Pro بمعالج Dimensity 9500s ولا تتوفر معلومات حتى الآن عن بطارية Reno 16، لكن يُشاع أن الطراز الأكبر سيحتوي على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تقريبًا.

قد يشتمل نظام كاميرا Reno 16 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع وكاميرا تقريب بصري (بيريسكوب). لا تتوفر حاليًا أي تفاصيل حول كاميرات Reno 16، ولكن من المحتمل أن يقدم نفس نظام الكاميرا الموجود في طراز Pro مع استخدام مستشعرات مختلفة.

من المتوقع أن يصل هاتف Reno 16 Pro بتكوينات متعددة، تشمل 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت. وقد يتوفر بألوان الأبيض والأسود والبنفسجي والأخضر. لا تتوفر حاليًا أي معلومات حول تكوينات أو ألوان هاتف Reno 16.