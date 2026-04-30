رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المصريين الأحرار : كلمة الرئيس في عيد العمال ترسم خريطة طريق لبناء اقتصاد منتج

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسن رضوان

أعرب حزب «المصريين الأحرار» عن تقديره لجهود وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، والتي أقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، مؤكدًا أن الكلمة حملت رسائل واضحة تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتشغيل والتأهيل.

كما تقدم الحزب بالتهنئة إلى عمال مصر في عيدهم، مشيدًا بدورهم المحوري في مسيرة التنمية الشاملة باعتبارهم الركيزة الأساسية في تنفيذ المشروعات القومية ودفع عجلة الإنتاج.

وشارك الاحتفالية النائب د. عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، وذلك بدعوة رسمية، في تأكيد على الحضور السياسي الفاعل للحزب وتقدير مؤسسات الدولة لدوره في دعم قضايا العمل والإنتاج.

وأكد النائب عصام خليل، أن كلمة السيد الرئيس لم تكن مجرد خطاب احتفالي، بل مثلت رؤية متكاملة لملف العمل في مصر، حيث عكست توجهًا واضحًا نحو توطين الصناعة وتعميق مفهوم “صنع في مصر” باعتباره خيارًا استراتيجيًا، إلى جانب الربط بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة، فضلًا عن التوسع في خلق فرص العمل داخليًا وخارجيًا.

وأشار إلى أن القرارات التي أعلنها السيد الرئيس خلال الاحتفالية تعكس انحيازًا واضحًا للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة العمالة غير المنتظمة، سواء من خلال صرف منحة استثنائية، أو تخفيف الأعباء المرتبطة برسوم قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، إلى جانب زيادة تعويضات الوفاة والإصابة في حوادث العمل، وإطلاق منصة سوق العمل لربط التشغيل بالتأهيل، وتشكيل لجان دائمة لربط مخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سياسات الحماية الاجتماعية ويعزز من استقرار سوق العمل.

مؤكدا أن العامل المصري هو حجر الأساس في أي عملية تنمية، وما طرحه الرئيس يعكس انتقالًا واضحًا من إدارة التحديات إلى صناعة الفرص، وأن الرسائل المرتبطة بتوطين الصناعة وإطلاق أدوات حديثة للتشغيل تعكس تحركًا استراتيجيًا متكاملًا.

وشدد علي أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص والقوى السياسية لدعم توجهات الدولة في ملف التشغيل.

وأكد النائب عصام خليل استعداد حزب المصريين الأحرار لتقديم رؤى ومبادرات تشريعية تسهم في تطوير بيئة العمل وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، بما يواكب ما تشهده مصر من مشروعات قومية كبرى وتوسع في البنية التحتية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الأجيال القادمة.

