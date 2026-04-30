دون إصابات.. اندلاع حريق فى 3 منازل بقنا

اندلع حريق فى 3 منازل وأحواش بقرية الياسينية التابعة لمركز دشنا شمال قنا، دون أن يسفر عن وقوع أى ضحايا بين المواطنين.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، للتعامل الفورى مع النيران، وتمكنت من السيطرة على الحريق، قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحريق لمتابعة الموقف، فيما دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ، تحسباً لوجود أى ضحايا أو مصابين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.