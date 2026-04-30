حبس لص الدراجات الهوائية بعد تصويره من كاميرا مراقبة

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بسرقة دراجه هوائية فى دمياط.

جاء ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة هوائية حال توقفها بإحدى المناطق بدمياط.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (نجار - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20/الجارى اكتشف سرقة دراجته الهوائية حال توقفها بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة أول دمياط.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن الدراجة الهوائية المستولى عليها.