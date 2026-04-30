وليد خطاب : توجيهات الرئيس بتنفيذ استراتيجية التشغيل تعزز فرص العمل

أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، على أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بدقة وفاعلية، خاصة في توقيت يتزامن مع الاحتفال بعيد العمال، حيث إن هذه التوجيهات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق الاستقرار في سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل للشباب، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تعد من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في مواجهة تحديات البطالة، وتنفيذها بشكل دقيق يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء من خلال توفير فرص عمل حقيقية أو تحسين جودة الوظائف المتاحة.

وأضاف «خطاب»، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التشغيل، باعتباره أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية واضحة تقوم على الربط بين خطط التنمية واحتياجات سوق العمل، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العمالة، موضحا أن التنفيذ الفعال للاستراتيجية يتطلب تنسيقا كاملا بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام يأتي في ظل اهتمام غير مسبوق من الدولة بدعم العمال وتحسين أوضاعهم، سواء من خلال إطلاق مبادرات للحماية الاجتماعية أو تطوير بيئة العمل، مؤكدا أن العمال يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والاستثمار في تنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم يعد خطوة ضرورية لتعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار النائب وليد خطاب، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لا تقتصر فقط على توفير فرص العمل، لكن تشمل أيضًا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، لافتا إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق تنمية شاملة تضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين.