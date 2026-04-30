ماريان شحاتة : قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تؤكد انحياز الدولة لهم

أشادت المستشارة ماريان شحاتة، أمين أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، باحتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد العمال، والذي أُقيم بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، مؤكدة أن حرص الرئيس على مشاركة العمال احتفالهم يعكس تقدير الدولة العميق لدورهم الوطني والمحوري في دفع مسيرة البناء والتنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.



وأكدت المستشارة ماريان شحاتة أهمية القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس السيسي للحكومة خلال الاحتفال، والتي تضمنت صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء بعض الفئات من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، إلى جانب زيادة تعويضات الوفاة والعجز الناتجة عن حوادث العمل، مشيرة إلى أن تلك القرارات تعكس رؤية إنسانية شاملة واهتمامًا حقيقيًا من القيادة السياسية بتحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.



وأضافت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل ترسيخ دعائم الحماية الاجتماعية، وتضع حقوق العمال على رأس أولوياتها، وفي مقدمتها دعم السيدات العاملات وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة تحفظ حقوق الجميع وتُعزز من مكانة العامل المصري.



وأوضحت أن عيد العمال سيظل شاهدًا على ما قدمه عمال مصر من إنجازات عظيمة عبر عقود طويلة، مؤكدة أن العامل المصري يمثل قاعدة الانطلاق نحو بناء حاضر قوي ومستقبل أكثر إشراقًا، وأن عمال مصر هم الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وصولًا إلى بناء الجمهورية الجديدة ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.



وفي ختام تصريحاتها، وجهت المستشارة ماريان شحاتة الشكر والتقدير للقيادة السياسية الرشيدة على دعمها المستمر للعمال ووقوفها إلى جانبهم، كما وجهت تحية إعزاز وتقدير إلى جميع عمال وعاملات مصر على ما يبذلونه من جهد وعطاء مخلص من أجل رفعة الوطن ودفع مسيرة التنمية والنمو والازدهار.