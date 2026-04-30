رئيس التحرير
طه جبريل
ماريان شحاتة : قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تؤكد انحياز الدولة لهم

المستشارة ماريان شحاتة
محمد الشعراوي

أشادت المستشارة ماريان شحاتة، أمين أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، باحتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد العمال، والذي أُقيم بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، مؤكدة أن حرص الرئيس على مشاركة العمال احتفالهم يعكس تقدير الدولة العميق لدورهم الوطني والمحوري في دفع مسيرة البناء والتنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.


وأكدت المستشارة ماريان شحاتة أهمية القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس السيسي للحكومة خلال الاحتفال، والتي تضمنت صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء بعض الفئات من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، إلى جانب زيادة تعويضات الوفاة والعجز الناتجة عن حوادث العمل، مشيرة إلى أن تلك القرارات تعكس رؤية إنسانية شاملة واهتمامًا حقيقيًا من القيادة السياسية بتحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.


وأضافت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل ترسيخ دعائم الحماية الاجتماعية، وتضع حقوق العمال على رأس أولوياتها، وفي مقدمتها دعم السيدات العاملات وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة تحفظ حقوق الجميع وتُعزز من مكانة العامل المصري.


وأوضحت أن عيد العمال سيظل شاهدًا على ما قدمه عمال مصر من إنجازات عظيمة عبر عقود طويلة، مؤكدة أن العامل المصري يمثل قاعدة الانطلاق نحو بناء حاضر قوي ومستقبل أكثر إشراقًا، وأن عمال مصر هم الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وصولًا إلى بناء الجمهورية الجديدة ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.


وفي ختام تصريحاتها، وجهت المستشارة ماريان شحاتة الشكر والتقدير للقيادة السياسية الرشيدة على دعمها المستمر للعمال ووقوفها إلى جانبهم، كما وجهت تحية إعزاز وتقدير إلى جميع عمال وعاملات مصر على ما يبذلونه من جهد وعطاء مخلص من أجل رفعة الوطن ودفع مسيرة التنمية والنمو والازدهار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشركة الوطنية المصرية صناعات السكك الحديدية

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

الطعمية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

اغلي سمكة تونة بالعالم

بملايين الدولارات.. قصة أغلى سمكة تونة بالعالم

ازمة اغنية انا واد خلاصة

لا خلاف مع هنيدي.. حقيقة مشكلة أغنية "أنا واد خلاصة"

اغتيال ترامب

فضيحة النبيذ.. حقيقة اغتيال ترامب

بالصور

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

فوائد صحية لمسحوق الكاكاو

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد