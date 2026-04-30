الرئيس الإيراني: الحصار البحري الأمريكي "امتداد للعمليات العسكرية"

أدان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، يوم الخميس، الحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز، واصفاً إياه بأنه استمرار للعمليات العسكرية ضد إيران.

وفي منشور باللغة الإنجليزية على منصة "إكس" كتب بيزشكيان: "ما يُمارس تحت ستار الحصار البحري ليس إلا امتداداً للعمليات العسكرية ضد أمة تدفع ثمن مقاومتها واستقلالها"، مضيفا "أن استمرار هذا النهج القمعي أمر غير مقبول".

وجاءت تصريحات بيزشكيان بعد وقت قصير من تصريح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن إدارة ترامب لا تحتاج إلى تفويض من الكونجرس لشن حرب على إيران، مستشهداً باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل.