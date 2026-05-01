الصحفية ألاء سعد: الحكم ضد فندق لرفض استضافتي انتصار لكل سيدة ورسالة رادعة ضد التمييز

أكدت الصحفية ألاء سعد أن واقعة تعرضها للتمييز بعد رفض أحد الفنادق استضافتها دفعتها إلى الإصرار على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقوقها.

وأعربت ألاء سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، عن سعادتها بالحكم القضائي الصادر بحبس المسؤول لمدة عام غيابيًا وتغريمه 50 ألف جنيه، مؤكدة أن ما حدث يمثل شكلًا من أشكال التمييز ضد السيدات، ويُشعرهن بعدم الأمان. وأضافت أن الحكم يعد رد اعتبار ليس لها فقط، بل لكل سيدة مصرية تعرضت لمواقف مشابهة.

وأشارت إلى أملها في أن يسهم هذا الحكم في الحد من الممارسات التمييزية ضد النساء، وأن يكون بمثابة رسالة واضحة ورادعة لكل المنشآت الفندقية التي قد تنتهج مثل هذه السلوكيات.

كما دعت وزارة السياحة والآثار المصرية إلى الاستماع بجدية لشكاوى المواطنين، لافتة إلى أنها لم تتلقَّ الدعم الكافي رغم تقدمها بشكوى رسمية، وهو ما يتطلب تعزيز آليات الاستجابة والمتابعة لضمان حماية حقوق الأفراد.

