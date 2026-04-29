قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر بوابة مصر الرقمية.. خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 2026
الإسماعيلي يطلب رسميا إلغاء الهبوط لموسم آخر
مجلس الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو
الطاقة الذرية: معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مجمع أصفهان النووي
إخلاء سبيل الراقصة حورية وصديقتها بكفالة 20 ألف جنيه في التعدي على أطباء مستشفى زايد
تفاصيل ديو غنائي يجمع شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان.. خاص
مطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج المدرسية الصعبة قبل العام الدراسي الجديد
موعد نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
البيت الأبيض: ترامب لن يبرم أي اتفاق إلا بعد وضع الأمن القومي الأمريكي في المقام الأول
وزير الدفاع الأمريكي يخضع لاستجواب بالكونجرس لأول مرة منذ بدء حرب إيران
حالتهما خطيرة.. حادث طعن يستهدف اثنين من اليهود الحريديم بلندن.. وستارمر يصفه بالمقلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حكم قضائي بحبس مدير فندق ببورسعيد لرفضه تسكين امرأة بمفردها.. وهذه عقوبة التمييز

معتز الخصوصي

قضت محكمة جُنح مستأنف شرق على مدير أحد الفنادق بإجماع الآراء بإلغاء حكم أول درجة وقبول استئناف النيابة بالحبس غيابيا لمدة سنة وغرامة خمسون ألف جنيه عن الاتهام المسند للمتهم في واقعة تمييز ضد صحفية بمنعها من التسكين بغرفة سنجل حريمي.

الجدير بالذكر أنه في شهر يناير الماضي، رفض أحد فنادق مدينة بورسعيد، تسكين الصحفية آلاء سعد فقط لأنها امرأة وبمفردها.

وحاولت آلاء – وفق ما روت عبر حسابها على فيسبوك – تقديم شكوى لوزارة السياحة والآثار – عبر الخط الساخن – إلا أنها لم تُمكن من ذلك، وعُد اتصالها طلبا للاستعلام عما إن كان الفندق يسمح بتسكين نساء بمفردهن أم لا مع إخبارها بأن الأمر “شأن داخلي للفندق”، فتوجهت إلى محافظة بورسعيد، حيث حررت محضرا واستمعت النيابة لأقولها قبل إحالة القضية للمحاكمة.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة صاحب الفندق، لكن النيابة استأنفت على الحكم، حيث صدر الحكم بإلغاء حكم أول درجة وقبول استئناف النيابة بالحبس غيابيا لمدة سنة وغرامة خمسون ألف جنيه عن الاتهام المسند للمتهم.

العقوبة

تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

بورسعيد الصحفية آلاء سعد محكمة جُنح مستأنف شرق الحبس غيابيا واقعة تمييز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

عصام الحضري

«لا يستحق الانضمام للمنتخب» .. «الحضري» ينتقد نجم الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

ترشيحاتنا

توم سانتفيت

البلجيكي توم سانتفيت يستقيل من تدريب منتخب مالي

احمد شديد قناوي

أحمد شديد قناوي: مفيش روح ومش ده الأهلي إللي نعرفه

وليد فراج

وليد الفراج: الأهلي يقدم أسوأ نسخة له هذا الموسم

بالصور

محافظ الشرقية يُتابع حصاد وتوريد القمح ومشروع تسمين الماشيه بقرية حنا

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية| شاهد

فيديو

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد