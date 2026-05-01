شريف عبدالفضيل: مباراة القمة بطولة خاصة والفوز يهدئ الجماهير

أكد شريف عبدالفضيل نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق يعاني من غيابات مؤثرة قبل مواجهة القمة، أبرزها غياب محمد هاني وياسر إبراهيم، ما يفرض على الجهاز الفني البحث عن البدائل المناسبة.

وقال عبدالفضيل، خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن الأقرب لتعويض غياب محمد هاني هو أحمد رمضان بيكهام، وليس حسين الشحات، خاصة في ظل قلة مشاركة أحمد عيد وعدم ظهوره بالمستوى المنتظر في الفرص التي حصل عليها مؤخرًا.

وأضاف أن مباراة القمة تمثل بطولة خاصة، والفوز بها له تأثير كبير على تهدئة الجماهير، في ظل المنافسة التاريخية بين الأهلي ونادي الزمالك.

وأشار إلى أن الأقرب لتعويض غياب ياسر إبراهيم في قلب الدفاع هو هادي رياض، وليس عمرو الجزار، بسبب ابتعاد الأخير عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، وهو ما قد يؤثر على جاهزيته الفنية.