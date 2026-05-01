الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تفاصيل المهرجان الإعلامي الدولي المذيع في الأقصر.. الاستمارات مجانية

أ ش أ

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان الإعلامي الدولي المذيع في محافظة الأقصر خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2026، تحت رعاية المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة.

وتحمل هذه الدورة اسم الإعلامي الراحل فهمي عمر، تقديرا لمسيرته الرائدة في الإذاعة المصرية، وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف للمهرجان بمشاركة وفد رسمي.

وتضم لجنة التحكيم شخصيات بارزة من مجالات الفن والإعلام والرياضة، من بينهم طاهر أبو زيد، وشيرين، وأحمد جوهر، ونانسي إبراهيم، وأيمن عدلي.

وأوضح اللواء مصطفى الأدور، رئيس الأكاديمية العربية لفنون الإعلام والمنظم للمهرجان، أن اختيار الأقصر يأتي استكمالا لبرنامج المهرجان الفني والثقافي والتنافسي.

وتشارك جامعة الأقصر في التنسيق والرعاية بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة صابرين عبد الجليل. ويشهد المهرجان تكريم عدد من رموز الإعلام في المحافظة ومقدمي البرامج بقناة طيبة والقناة السابعة.

وتتاح استمارات التقديم للمهرجان مجانا في مكتبة مصر العامة بالأقصر، بدءا من يوم الأحد 3 مايو 2026 في الحادية عشرة صباحا.

ويحصل الفائزون بلقبي أفضل مذيع وأفضل مذيعة على شهادات تفوق وخطابات موجهة لمدينة الإنتاج الإعلامي لتسهيل عرض مواهبهم، إلى جانب جوائز خاصة من الوفد السعودي.

وتقام التصفيات النهائية وحفل الختام مساء الأربعاء 6 مايو على المسرح الروماني بالمكتبة، ويتضمن الختام عروضا شعبية وفيلم الأقصر التاريخ والمستقبل الواعد.

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
