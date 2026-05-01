بكرة الذروة.. الأرصاد توجه تحذير عاجل للمواطنين بشأن حالة الجو

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية الملحوظة، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية وزيادة فترات سطوع الشمس، وهو ما دفع هيئة الأرصاد إلى تحذير المواطنين من التقلبات الجوية.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استمرارًا في الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة اليوم، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية وارتفاع فترات سطوع الشمس، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين إلى ثلاث درجات.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، إن القاهرة الكبرى تسجل اليوم نحو 30 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة بشكل أكبر في محافظات الصعيد لتصل إلى 36 و37 درجة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

غدًا ذروة الارتفاع

وأضافت أن البلاد ستشهد غدًا السبت ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتجاوز العظمى بالقاهرة 33 درجة مئوية، بالتزامن مع نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الغربية وشمال البلاد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، بالتزامن مع التقلبات الجوية، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الحاد اعتبارًا من يوم الأحد، حيث تنخفض العظمى بالقاهرة إلى نحو 25 درجة، مع عودة الأجواء المائلة للبرودة ليلًا.

وشددت غانم على ضرورة توخي الحذر، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، مع أهمية ارتداء الكمامات أثناء الرياح المحملة بالأتربة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بملابس خريفية أو شتوية خفيفة بسبب الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد أن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية سريعة، ما يستوجب المتابعة المستمرة للنشرات الجوية الرسمية.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، حيث يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

الطقس اليوم الجمعة في مصر



ويسود الطقس اليوم، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما تشتد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وشهد الطقس اليوم، في الصباح الباكر، شبورة مائية كثيفة أحياناً في الساعات الأولى من الصباح (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

رياح محملة بالأتربة والرمال



ويشهد الطقس اليوم، نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 35 كم/ساعة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر. ونبّهت الأرصاد إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يخص الظواهر الجوية الأخرى، تتهيأ الفرص لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، مع احتمالية سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة اليوم في مصر



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، المتوقعة، فمن المنتظر أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 36 درجة مئوية. وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية ومتابعة التحديثات الدورية للنشرات الجوية.