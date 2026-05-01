انطلاق برنامج اللياقة البدنية بالميادين في شبرا الخيمة لتعزيز الصحة العامة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية برنامج اللياقة البدنية بالميادين والشوارع، وذلك بالحي السكني المحيط بمركز التنمية الشبابية 15 مايو بمدينة شبرا الخيمة،ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية وتعزيز نمط الحياة الصحية بين المواطنين.



ويستهدف البرنامج تشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة، إلى جانب رفع الوعي بأهمية النشاط البدني كجزء أساسي من الحياة اليومية، بما يسهم في تحسين الصحة العامة وزيادة معدلات اللياقة البدنية داخل المجتمع.

ويأتي تنفيذ الفعالية تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور المهندس حسام الدين عبدالفتاح محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور وليد فرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة، في إطار دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وشهدت الفعالية إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث شارك عدد من الشباب والأسر في الأنشطة الرياضية المختلفة، وسط أجواء من الحماس والتفاعل الإيجابي، ما يعكس تزايد الوعي بأهمية ممارسة الرياضة. كما تم تقديم بعض الإرشادات الصحية للمشاركين حول كيفية الحفاظ على اللياقة البدنية وتجنب الإصابات، مع التأكيد على الاستمرارية في ممارسة التمارين بشكل منتظم لتحقيق أفضل النتائج الصحية.