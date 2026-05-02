النواب يبحث تحديات الطاقة الشمسية في مصر وسبل التوسع .. الإثنين

تستعد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، لعقد اجتماعها يوم الاثنين المقبل، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بقطاع الطاقة الشمسية في مصر، وعلى رأسها التحديات التي تواجه التوسع في هذا المجال، وسبل جذب المزيد من الاستثمارات.

ومن المقرر أن تتناول اللجنة خلال الاجتماع آليات دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب بحث المعوقات التي قد تؤثر على سرعة تنفيذ المشروعات القائمة أو المستقبلية.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، ودعم خطط التحول إلى الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية .