18 عامًا حدًا أدنى.. منع زواج القُصّر رسميًا في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة : إحالة مدير مركز التبين ومدير المنطقة الطبية والفريق الإشرافي للتحقيق

عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية ميدانية شملت مستشفى التبين المركزي والمركز الطبي بالتبين ومستشفى 15 مايو التخصصي، بهدف متابعة انتظام سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتواصل المباشر مع المرضى.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية للوقوف على أي قصور وتلافيه فورًا.

استهل الدكتور عمرو قنديل جولته بتفقد مستشفى التبين المركزي، حيث رصد عدم انتظام العمل بقسم الاستقبال والطوارئ وتكدس المرضى، فوجه باستدعاء الأطباء والتعامل العاجل مع الحالات المتواجدة، وطالب بوضع جدول معلن للفريق الطبي خلال النوبتجيات، كما وجه بإحالة مدير الطوارئ للتحقيق لقصور الإشراف.

وتفقد نائب الوزير معمل الطوارئ للتأكد من توافر الكواشف والكيماويات، مطالباً بسرعة إصدار التقارير الطبية دون تأخير، كما مر على بنك الدم للتحقق من توافر مختلف فصائل الدم، وتفقد الأقسام الداخلية للاطمئنان على الحالات المرضية ورضا المرضى عن الخدمة المقدمة.

وشملت الجولة داخل المستشفى تفقد العيادات المسائية التي شهدت انتظامًا في عمل الأطباء، مع رصد عجز في بعض التخصصات، حيث وجه بسرعة التنسيق لسد هذا العجز وتوفير الكوادر الطبية المطلوبة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة.

 وتوجه الدكتور عمرو قنديل إلى المركز الطبي بالتبين، حيث تبين إغلاق المركز خلال مواعيد العمل الرسمية، مما دفع نائب الوزير إلى توجيه إحالة كل من مدير المنطقة الطبية بالتبين والفريق الإشرافي ومدير المركز للتحقيق الفوري.

واختتم نائب الوزير جولته بزيارة مستشفى 15 مايو التخصصي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وأشاد بانتظام العمل والتزام الفريق الطبي وحسن التعامل مع المرضى، كما مر على أقسام المعمل والأشعة والصيدلية، وتأكد من عمل الأجهزة وتوافر الكواشف والأدوية اللازمة، بالإضافة إلى استطلاع آراء المرضى بالأقسام الداخلية حول جودة الخدمة.

ووجه الدكتور عمرو قنديل الشكر لفريق عمل مستشفى 15 مايو التخصصي تقديرًا لجهودهم المبذولة، وأوصى بصرف مكافأة مالية لإدارة المستشفى وفريق العمل تحفيزًا لهم على مواصلة الأداء المتميز.

تأتي هذه الجولات الميدانية لتؤكد حرص وزارة الصحة والسكان على المتابعة الدقيقة والمستمرة للمنشآت الصحية، والتواصل المباشر مع المواطنين، والتدخل الفوري لتلافي أي ملاحظات، بما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لكل مريض.

