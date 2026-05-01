75 دقيقه.. بيراميدز يتقدم على إنبي 3-2 بالدوري

تقدم فريق نادي بيراميدز على إنبي بنتيجة 3-2 بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أقطاي عبدالله هدف التقدم لفريق إنبي في الدقيقة 10 من عمر المباراة، ثم تعادل بيراميدز عن طريق عودة الفاخوري في الدقيقة 17، وسجل مصطفى زيكو الهدف الثاني لفريق بيراميدز في الدقيقة 27، وفي الدقيقة 38 نجح علي محمود في إحراز هدف التعادل لفريق إنبي من ركلة جزاء.

وعاد مصطفى زيكو ليحرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 45+2.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي