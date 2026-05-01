رد فعل غاضب .. ماذا فعل عبدالله السعيد بعد استبداله لحساب آدم كايد في القمة؟

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد رد فعل عبدالله السعيد نجم نادي الزمالك بعد استبداله لحساب آدم كايد في مباراة القمة امام الأهلي.

وشارك عبد الجواد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"رد فعل غاضب من عبدالله السعيد بعد استبداله لحساب آدم كايد في القمة".



أشاد عفت نصار نجم فريق الزمالك السابق بالدور الذي يلعبه عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مع زملائه داخل الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال عفت نصار نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" من وجهة نظري أن عبد الله السعيد يعد أفضل لاعبي فريق الزمالك سواء داخل وخارج الملعب؛ لأن عبدالله السعيد وله دور قيادي كبير داخل وخارج الملعب".