مستر أسيست.. أرقام استثنائية في مشوار عبدالله السعيد بجميع الأندية

واصل عبدالله السعيد نجم تقديم أداؤه المميز مع نادي الزمالك خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري.

صنع عبدالله السعيد 133 هدف طوال مشواره مع كرة القدم خلال 687 مباراة لعبها مع 6 فرق.

ويعد أفضل فترات عبدالله السعيد حينما كان مع الأهلي وصنع خلال 55 هدف خلال 240 مباراة.

واصل مستر إسيست مشواره المميز في صناعة الأهداف مع بيراميدز حينما صنع 44 هدف خلال 186 مباراة.

صناعة عبدالله السعيد للأهداف

النادي الأهلي : 55 هدف

نادي بيراميدز : 44 هدف

نادي الإسماعيلي : 20 هدف

نادي الزمالك : 10 هدف

الأهلي السعودي : 2 هدف

كووبيون بالوسيورا : 2 هدف