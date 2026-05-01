مهيب عبد الهادي يهنئ جماهير الأهلي: ربنا يخلي لكم الزملكاوية

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على فوز النادي الأهلي الكبير على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك قائلًا:"مبروك للأهلاوية ربنا يخلي ليكو الزملكاوية "

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.

