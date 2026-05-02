نشوب حريق بمحصول قمح بقرية ببنها

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض واقعة نشوب حريق في محصول قمح بقرية مجول التابعة لمركز بنها، وسط حالة من القلق بين الأهالي.



وأكد صاحب الأرض المتضرر أنه لا يوجه اتهامًا لأي شخص، مشيرًا إلى ثقته في جهود الأجهزة الأمنية، مطالبًا بسرعة كشف ملابسات الحريق والوصول إلى المسؤول عن الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، حيث تم إجراء المعاينة اللازمة ورفع آثار الحريق، مع تكثيف التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على أسباب اندلاع النيران.

وتواصل الجهات المعنية جهودها لكشف تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور التوصل إلى المتسبب في الحريق.