دمنهور تستقبل جهازا متطورا لإجراء اختبارات الكيمياء السريرية والمناعية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير أحدث الوسائل الطبية والتشخيصية بجميع المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، بما يضمن تقديم خدمات طبية ومعملية وفق أعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات العالمية.

وتواصل مديرية الصحة بالبحيرة جهودها المستمرة لدعم وتطوير المعامل المركزية والمشتركة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق سرعة ودقة أكبر في نتائج التحاليل والفحوصات الطبية.

وفي هذا السياق، تم توريد أحدث جهاز من طراز cobas pure integrated solutions (c303/e402) إلى المعمل المشترك بدمنهور، في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بتحديث البنية التكنولوجية للقطاع الصحي، ودعم قدرات المعامل الطبية بأحدث الأجهزة العالمية المتطورة.

ويُعد الجهاز من الأنظمة الحديثة والمتكاملة في مجال التحاليل الطبية، حيث يوفر كفاءة عالية في إجراء اختبارات الكيمياء السريرية والاختبارات المناعية، ويجمع بين وحدتي c303 الخاصة بالفحوصات الضوئية وقياس الأيونات ISE، ووحدة e402 المتخصصة في الاختبارات المناعية، بما يضمن سرعة ودقة النتائج وتحقيق أعلى معدلات الجودة المعملية.

كما يتميز الجهاز بقدرة تشغيلية مرتفعة تصل إلى 750 اختبارًا في الساعة في الوضع المختلط، بالإضافة إلى إجراء 120 اختبارًا مناعيًا في الساعة، مع إمكانية إجراء الاختبارات العاجلة STAT خلال 9 دقائق فقط، الأمر الذي يسهم في سرعة التشخيص ودعم اتخاذ القرار الطبي بكفاءة وفاعلية عالية.

ويتضمن الجهاز أيضًا أحدث تقنيات التحقق من سلامة العينات، إلى جانب استخدام تقنية RFID لإدارة الكواشف وتتبعها بدقة، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويرفع من معدلات الأمان والجودة، فضلًا عن مواكبة أحدث آليات العمل المعملي عالميًا.